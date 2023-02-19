العالم اليوم - الجزائر تدعم تمويل مشاريع تنموية في إفريقيا بمليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 05:26 مساءً - أعلنت الجزائر تمويل مشاريع تنموية في إفريقيا بقيمة مليار دولار، وذلك عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وهي هيئة حكومية أنشئت في عام 2020.

وجاء القرار في خطاب للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، قرأه نيابة عنه رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، والذي مثل الجزائر في القمة رقم 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجاء في الخطاب الذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقاطع منه: "قررت ضخ مبلغ مليار دولار أميركي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة".

وأوضوح تبون أن هذه الخطوة تعبر عن "قناعة الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية".

وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.

وأنشئت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في فبراير 2020، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية من مهامها تنفيذ سياسة التعاون الدولي للجزائر في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.