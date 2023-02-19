العالم اليوم - أسواق المنطقة تستهل جلسات الأسبوع باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر أسواق المنطقة تستهل جلسات الأسبوع باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 05:26 مساءً - سجل مؤشر السوق السعودي تراجعا في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتحرك لتشديد السياسة النقدية بصورة أكبر لكبح التضخم.

وانخفض النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، في تداولات جلسة الجمعة عند التسوية بدولارين للبرميل لينهي الأسبوع الماضي على تراجع واضح في ظل قلق المستثمرين من احتمال أن تؤدي عمليات الرفع المقبلة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة إلى خفض الطلب على الطاقة.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر الرئيسي بالسوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة بضغط من هبوط بنسبة 2.1 بالمئة في سهم رتال للتطوير العمراني وتراجع نسبته 0.9 بالمئة في مصرف الراجحي.

وأنهى مؤشر البحرين العام تداولات اليوم على ارتفاع قدره 1.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 1,937.47 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بالبورصة المصرية بنسبة 0.9 بالمئة مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي هبط بنسبة 3.1 بالمئة.

وتراجع سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية، غير المدرج على المؤشر، بأكثر من خمسة بالمئة بعد أن قرر المساهمون تأجيل عملية لرفع رأس المال عبر حق الاكتتاب لقدامى المساهمين.

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.82 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2648.89 نقطة.