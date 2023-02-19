العالم اليوم - قديروف يعلن رغبته منافسة مؤسس "فاغنر" بشركة عسكرية جديدة

انتم الان تتابعون خبر قديروف يعلن رغبته منافسة مؤسس "فاغنر" بشركة عسكرية جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 05:26 مساءً - قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الأحد، إنه "يخطط يوما" لتأسيس شركته العسكرية الخاصة، على غرار مجموعة "فاغنر" التابعة ليفجيني بريغوجين.

وكتب رمضان قديروف على تيليغرام، أن "فاغنر التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، حققت نتائج رائعة"، معتبرا أن "الشركات العسكرية الخاصة ضرورية".

وأضاف: "عندما تكتمل خدمتي للدولة، أخطط جديا لمنافسة أخي العزيز يغجيني بريغوجين، وتأسيس شركة عسكرية خاصة. أظن أن الأمر سيكون ناجحا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأثار تواجد "فاغنر" ومجموعات مرتزقة أخرى خارج إطارات القيادة العسكرية التقليدية لروسيا والحقبة السوفيتية، مخاوف بين الدبلوماسيين من أن مثل هذه المجموعات ربما تشكل يوما ما تهديدا للاستقرار في روسيا.