زلزال بقوه 4.7 درجة يضرب تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 04:35 مساءً - ذكرت وسائل إعلام تركية، أن هزة أرضية ضربت ملاطية قبل قليل.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية، أن الزلزال الجديد الذي هز ملاطية بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

جاء ذلك فيما لا يزال المنقذون ينتشلون ناجين من تحت الأنقاض في مناطق هزها الزلزال المدمر في تركيا يوم 6 فبراير.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وهز مناطق في تركيا وسوريا يوم السادس من فبراير/ شباط عن مقتل أكثر من 46 ألفا حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ارتفاعا كبيرا بعدما تبين أن نحو 345 ألف شقة في تركيا دُمرت ومع اعتبار الكثيرين في عداد المفقودين.