استطلاع: غالبية البريطانيين يرون أن «البريكست» أضر باقتصاد بلادهم

جدة - نرمين السيد - وقال نحو 61 % من المشاركين فى الاستطلاع - الذى أجرته مؤسسة "سافانتا" لصحيفة "إندبندنت" البريطانية - إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى جعل الاقتصاد البريطانى أسوأ، مقابل 13 % فقط قالوا إنه حسن الوضع الاقتصادى.

وكشف الاستطلاع أيضا أن معظم البريطانيين يعتقدون أن بريكست قد زاد من أزمة الإمدادات الغذائية المتصاعدة فى المملكة المتحدة، والتى شهدت نقصا "حادا" فى بعض السلع فى محلات السوبر ماركت خلال أزمة تكلفة المعيشة.

وقال حوالى 55 % من المستطلعين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أدى إلى تفاقم مشكلة توافر السلع، مقابل 14 % فقط قالوا إنه حسن توافر السلع.

ووجد الاستطلاع أيضا أن 47 % من المشاركين قالوا إن بريكست جعل أوضاعهم المالية أسوأ، مقابل 13 % فقط قالوا إن رصيدهم المصرفى قد تعزز بسبب خروج بريطانيا من التكتل.

كما رصد الاستطلاع شكوكا قوية حول فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد ساعد فى السيطرة على الهجرة، إذ قال حوالى 44 % من المستطلعين إن بريكست جعل سيطرة المملكة المتحدة على حدودها أسوأ، مقابل 17 % قالوا إنها حسنت مراقبة الحدود.

وقال مدير مؤسسة "سافانتا" كريس هوبكنز، "يظهر هذا الاستطلاع أن هناك تصورا قويا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لم يسر بشكل جيد".