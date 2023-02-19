روسيا: الغرب لم يظهر استعداده للسلام بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرئاسى الروسى دميترى بيسكوف- فى تصريح، اليوم الأحد- إنه "لا يوجد حتى الآن استعداد أو انفتاح تجاه المبادرات السلمية من جانب الغرب".
وأضاف أن فكرة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بشأن المحادثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن من غير المرجح أن تحظى بتأييد الغرب، وقال "من الصعب توقع أى نوع من المعاملة بالمثل أو الرد على مثل هذا المسعى من أى عضو فى الغرب أجمع".
وكان لوكاشينكو دعا بايدن - فى وقت سابق- إلى زيارة مينسك.. وقال إنه" مستعد لترتيب لقاء له مع بوتين".
وفى هذا الصدد، أكد بيسكوف أن بايدن لن يتوقف خلال رحلته الأوروبية المقبلة إلا فى بولندا.
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