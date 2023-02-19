مراسل «القاهرة الإخبارية»: أمريكا ترد على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، أدانت بأشد العبارات التجربة الصاروخية التى أجرتها كوريا الشمالية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ بكل العهود والمواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستمرار ما وصفته بالأفعال العدائية والاستفزازية لبيونج يانج وتزايد خطرها بالمنطقة.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «كوريا الشمالية تواصل إجراء التجارب الصاروخية والبالستية وبرنامجها النووى، رغم كل النداءات الدولية، وما تمثله هذه التجارب من مخاطر، ودعت المجتمع الدولى ودول العالم المختلفة إلى إدانة هذا التصرف، وتعهدت بأن بلادها ستحمى أراضى الولايات المتحدة والحلفاء فى جنوب شرق آسيا، سواءً كوريا الجنوبية واليابان». وتابع: «أيضا هناك مناورات مقررة فى الربيع المقبل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ومن خلالها تريد أن تبث واشنطن رسالة لكوريا الشمالية أنها ستقف خلف حلفائها، وخاصة كوريا الجنوبية، وترى واشنطن أن هذه المناورات تأتى لدعم كوريا الجنوبية، ودعم إجراءاتها للتصدى لأى هجوم ننوى متوقع من جانب كوريا الشمالية».

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