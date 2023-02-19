«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تفاقم التوترات فى شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: «(إطلاق مفاجئ)، هذا هو الاسم الذى أطلقته كوريا الشمالية على أحدث تجاربها الصاروخية، التى انضوت على صاروخ باليستى عابر للقارات، أطلقته فى البحر قبالة الساحل الغربى لليابان».

وأضاف: «السلطات الكورية الشمالية أشادت بالتجربة باعتبارها الأولى فى البلاد منذ 7 أسابيع، واعتبرتها كذلك إثباتا على قدرتها القتالية الفعلية لوحدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، القادرة على تنفيذ هجوم مضاد وقوي».

وتابع: «تجربة بيونج يانج الصاروخة أتت كرد مسبق على استعداد الولايات المتحدة لإجراء مناورة عسكرية مع كل من كوريا الجنوبية واليابان، كجزء من جهود الدول الثلاث لدرء تنامى التهديدات الكورية الشمالية النووية والصاروخية».

وأوضح: «لم تمر سوى ساعات قليلة على إطلاق بيونج يانج صاروخها الباليستى حتى أعلنت سول بدء تدريبات جوية مشتركة مع واشنطن تتضمن قاذفة استراتيجية أمريكية».

وأشار التقرير: «واشنطن من جانبها أدانت بشدة تجربة بيونج يانج الأخيرة، مؤكدة أن إطلاق هذا الصاروخ يفاقم التوترات من دون طائل ويهدد بزعزعة أمن المنطقة، بينما ندد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بما وصفوه بالسلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية ودعو إلى رد دولى موحد».