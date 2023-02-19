العالم اليوم - الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يتلقى "رعاية نهاية الحياة

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يتلقى "رعاية نهاية الحياة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 04:24 مساءً - يتلقى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر البالغ 98 عاما "رعاية تلطيفية" في منزله، وفق ما أعلنت مؤسسته في بيان السبت.

وقالت المؤسسة إنه "بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأميركي الأسبق اليوم قضاء وقته المتبقي في بيته مع عائلته وتلقي رعاية تلطيفية، بدلاً من تدخل طبي إضافي".

ويعد جيمي كارتر أكبر رئيس أميركي سابق على قيد الحياة.

وبعد مغادرته البيت الأبيض، أسس مركز كارتر عام 1982 لتعزيز التنمية والصحة وفضّ النزاعات في أنحاء العالم.

وحاز عام 2002 جائزة نوبل للسلام على خلفية "عقود من جهوده الدؤوبة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية".

وعانى جيمي كارتر سلسلة من المشكلات الصحية تطلبت دخوله المستشفى مرات عدة عام 2019.