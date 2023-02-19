العالم اليوم - تركيا توقف معظم عمليات البحث عن ناجين من الزلزال

انتم الان تتابعون خبر تركيا توقف معظم عمليات البحث عن ناجين من الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 04:24 مساءً - أعلنت السطات التركية، اليوم الأحد، انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال، الذي وقع قبل نحو أسبوعين وخلف عشرات آلاف القتلى.

وذكرت السلطات التركية أن عمليات البحث عن ناجين من الزلزال "انتهت في كل المناطق باستثناء محافظتين"، مشيرة إلى أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع اليوم إلى 40689 شخصا.

وشاركت عناصر الإنقاذ من عدة دول في عمليات البحث، التي انطلقت يوم الإثنين 6 فبراير، وأسفرت عن العثور على مئات الناجين تحت الأنقاض.

ويأتي توقف عمليات البحث بعد تضاؤل الآمال في العثور على ناجين أحياء، بعد مرور 13 يوما على الزلزال مدمر.

وكانت هيئة الكوارث والطوارئ التركية كشفت في وقت سابق أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم الأحد.

وأدى الزلزال القوي، الذي ضرب تركيا، إلى وفاة وإصابة مئات الآلاف من الأشخاص، بينما قدّرت الخسائر المادية بين 30 و40 مليار دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف الزلزال بـ"الكارثة الأكثر فتكا" منذ تأسيس البلاد قبل مائة عام.

وأكد أردوغان أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد أسابيع، مشددا على تسخير كافة الإمكانيات لأجل معالجة الوضع، إذ قال "خصصنا مئة مليار ليرة من وزارة الخزينة، ونطلب منكم أن تثقوا".