ماكرون: المفاوضات السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية: أريد أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها، ولكنى مقتنع أنه لن يتم فى نهاية المطاف إنهاء هذه الحرب عسكريا".

وتابع: "لا يمكن لأى من الجانبين الانتصار تماما.. لأن تأثيرات التعبئة ليست كبيرة مثلما كان متوقعا بالإضافة إلى أن هناك حدودا لقدرتها".

واعتبر ماكرون أن المطلوب هو أن تشن أوكرانيا هجوما عسكريا يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة إلى المفاوضات.