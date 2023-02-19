ماكرون: دول الناتو لم تستطع شرح نواياها بوضوح لروسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر ماكرون، فى مقابلة مع مجلة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن حلف الناتو، لم يكن أداة مناسبة لإعادة النظر فى العلاقات مع روسيا.

وأضاف "أعضاء الحلف لم يتمكنوا من شرح نواياهم لروسيا، التى اعتبرتها موسكو أهدافا توسعية".

ولفت ماكرون إلى أن موقف حلف الناتو يفسر "جزئيا" خطاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007 وما تبعه من أحداث.

يُذكر أن بوتين انتقد، خلال خطابه الشهير عام 2007 فى مؤتمر ميونخ للأمن، السياسة الخارجية الأمريكية، وفكرة النظام العالمى أحادى القطب، وعارض بشدة خطط توسيع حلف الناتو، ونشر الصواريخ الأمريكية فى أوروبا الشرقية.

وأعربت روسيا مرارا عن قلقها حيال توسع حلف الناتو، وحشد قواته فى أوروبا الشرقية، وقال الكرملين إن روسيا لن تستطيع تجاهل إجراءات الحلف التى تشكل خطرا على أمنها القومى.

ونشرت روسيا فى نهاية عام 2021 مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، حول الضمانات الأمنية، وطلبت موسكو من الدول الغربية تقديم ضمانات قانونية بعدم توسع حلف الناتو شرقا وإنشاء قواعد عسكرية فى دول الاتحاد السوفييتى سابقا، لكن دول حلف الناتو لا سيما الولايات المتحدة قدمت ردا مكتوبا على المقترحات الروسية تجاهلت جميع بواعث القلق لدى موسكو.