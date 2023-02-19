الدفاع الروسية تعلن آخر تطورات الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم مقتل نحو 600 جندى أوكرانى، كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية فى دونيتسك، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب الدفاع الروسية، تم تدمير أيضا فوج مسيرات أوكرانية فى منطقة خميلنيتسكى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.