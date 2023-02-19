زلزال يضرب السعودية

جدة - نرمين السيد - رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى، هزة أرضية جنوب شرق المملكة فى تمام الساعة 7:55 من صباح اليوم الأحد، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 16 كيلومتر.





وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم - أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بنحو 240 كيلومتر فى الجزء الشرقى لسلطنة عمان، وأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أى تأثير على الأراضى السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة. وأكد متابعة الهيئة ومراقبتها رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالى باستخدام 291 محطة رصد زلزالى منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة، مبينا أن الوضع فى المملكة مطمئن.

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