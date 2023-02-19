خارجية فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال

وأدانت الوزارة - فى بيان صحفى - سياسة الوزير الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير، ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم ومنازلهم فى القدس المحتلة، والتى تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقى، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الإغلاقات على المناطق الفلسطينية فى المدينة المقدسة، إضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة أن إجراءات بن جفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ورأت أن سياسة بن جفير الاستعمارية العنصرية فى ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد فى ساحة الصراع عامة وفى القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين فى الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، إنما تكشف عن عمق أزمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها فى السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن جفير فى القدس.
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