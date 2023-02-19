مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ونفذ المستوطنون جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى الجهة الشرقية منه. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية فى باحات الأقصى وعند أبوابه، عبر التضييق على دخول المصلين للأقصى، ودققت فى هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

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