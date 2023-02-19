الصين تحث بريطانيا على الدفع لتطوير علاقاتهما

جدة - نرمين السيد - نقلت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، عن كبير الدبلوماسيين الصينيين "وزير الخارجية" وانج يى، قوله لنظيره البريطانى جيمس كليفرلى، إنه يتعين على الصين وبريطانيا التخلص من جميع أنواع التدخل، والدفع من أجل تطور العلاقات بين البلدين بشكل سليم، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





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