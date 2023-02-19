الاتحاد الأوروبى: 30 ألف جندى أوكرانى سيحصلون على تدريب كامل بنهاية العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل، فى كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 30 ألف جندى أوكرانى سيحصلون على تدريب كامل بنهاية العام، مضيفًا أنه يجب الدفاع على القيم الكونية وليس فقط على القيم الجيدة، خصوصًا عندما يتعرض بلد جار للغزو.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إلى أنه على المجتمع الدولى وخاصة الأوروبى أن نتبنى إجراءات جيوسياسية، للدفاع كدول عن قيم الأمم المتحدة بشكل كامل ومتكامل هذا هو التحدى الأكبر، لذلك يجب أن تزيد تسريع وطيرة الإمدادات لدعم أوكرانيا والعمل مع شركائنا فى الجنوب حتى نشاركهم فى كل هذه الردود للمجتمع الدولى.