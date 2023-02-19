العالم اليوم - المغرب.. حملة "ستيلوك مع النسا" لمواجهة العنف ضد المرأة

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. حملة "ستيلوك مع النسا" لمواجهة العنف ضد المرأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 01:14 مساءً - انخرط عدد من الإعلاميين والإعلاميات المغاربة في حملة رقمية تواصلية ضد العنف الممارس على النساء، تحت شعار "ستيلوك مع النسا"، الذي يفيد "قلمك مع النساء".

وجرى اختيار عدد من الإعلاميين المغاربة سفراء لهذه الحملة، ومن ضمن هؤلاء سميرة عثماني، الصحفية ورئيسة التحرير بقناة "ميدي1 تيفي"، التي روجت للحملة من خلال تقاسم منشورات صفحة "Avec femme contre la violence"، وطرح فيديو لم تتجاوز مدته دقيقة بمضمون يخدم الحملة الإعلامية.

وقالت عثماني في اتصال مع موقع "دوت الخليج"، إن الحملة ستساهم في مواجهة ومحاربة العنف ضد النساء، معبرة عن اعتزازها باختيارها ضمن الصحفيات المغربيات للمشاركة في هذه الحملة التي تعتبرها "مهمة جدا".

وأضافت عثماني أن "الحملة ستساهم لا محالة، في حصر هذه الظاهرة، في الوقت الذي تظهر فيه أرقام العنف سنة 2019، تعرض ما يفوق 1,65 مليون امرأة، أي ما يمثل 13,3 في المئة منهن لعنف جسدي واحد على الأقل، وهو ما يعادل 200 عملية عنف في الساعة أو ثلاث عمليات عنف في الدقيقة".

وتابعت عثماني أن العنف قد يكون نفسيا أو اقتصاديا، أو تحرشا جنسيا في مقر العمل أو في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التحرش الرقمي.

وأشارت سفيرة الحملة إلى أن دليلا صدر أخيرا باللغتين العربية والفرنسية حول التغطية المهنية للعنف ضد المرأة، مما سيساهم في تأطير الصحفيين والصحفيات من خلال اشتغالهم على ظاهرة العنف، وعدم الانزلاق في جعل الناجيات من العنف أو ضحاياه مذنبات، عن طريق طرح أسئلة وصفت بالمسيئة إلى النساء ضحايا العنف.

ولقيت مقاطع الفيديو المنشورة من طرف سفراء حملة "ستيلوك مع النسا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوبا من طرف النساء، خاصة اللواتي تعرضن للعنف بمختلف أنواعه، وطالبن بمزيد من التوعية والتحسيس ونشر الوصلات الإشهارية من أجل مكافحة الظاهرة.

يشار إلى أن الحملة والدليل من إعداد "شبكات من أجل التغيير" و"منظمة للتعبئة حول الحقوق"، الشهيرة اختصارا باسم "مرا"، إلى جانب بعض جمعيات المجتمع المدني المغربي، والصحفيين المغاربة.