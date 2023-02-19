العالم اليوم - بوريل: أوكرانيا في وضع حرج ويجب اتخاذ قرارات حاسمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 01:14 مساءً - أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،يوم الأحد، أن أوكرانيا في وضع حرج، مطالبا الغرب باتخاذ قرارات جاسمة.

وقال جوزيب بوريل إنه يتعين على الغرب تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والإسراع في تسليمها.

وأضاف في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "هناك الكثير الذي يتعين فعله وبسرعة أكبر.. علينا زيادة دعمنا العسكري وتسريعه"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هناك 30 ألف جندي أوكراني سيحصلون على تدريب كامل مع نهاية هذا العام.

ولفت جوزيب بوريل إلى أن حرب إوكرانيا زادت من التحديات التي يواجهها العالم، مشيرًا إلى أن "حروب المستقبل ستكون مختلفة، وعلينا الاستعداد لذلك".

تصريحات بوريل باختصار: