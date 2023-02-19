زيلينسكى: تمكننا من إعادة الكهرباء لأغلب المناطق بعد القصف الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن بلاده تمكنت من إعادة الكهرباء لأغلب المناطق التى عانت من الانقطاع جراء القصف الروسى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكانت روسيا قد صعدت من قتالها ضد أوكرانيا أمس السبت، إذ أعلن الجيش الروسى أنه استولى على قرية أخرى، وأعلنت كييف عن وابل جديد من الهجمات الصاروخية الروسية، مما أسفر عن انقطاعات فى الكهرباء.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.