زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - أفاد المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل اليوم الأحد، بأن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجة ضرب أجزاء من منطقة "كاراجا" فى جزيرة مينداناو، دون أن يتسبب فى حدوث أضرار مادية أو خسائر بشرية.





وذكر المعهد - وفقا لقناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرته باللغة الإنجليزية - أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، مضيفا أنه من غير المتوقع أن تحدث هزات ارتدادية. وتقع الفلبين فى منطقة "حزام النار" بالمحيط الهادئ، حيث يقع نحو 90% من الزلازل فى العالم.

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