بلينكن لـ نتنياهو: نعارض بشدة الإجراءات أحادية الجانب بشأن المستوطنات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة أى خطوات من شأنها أن تعرض حل الدولتين فى المستقبل للخطر.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية -عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أن بلينكن أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى فى وقت متأخر الليلة الماضية للتعبير عن مخاوف الإدارة بشأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية. وفى الوقت ذاته ذكرت الخارجية الأمريكية فى بيان لها، أن "بلينكن شدد على الحاجة الملحة لأن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات لإعادة الهدوء، معربا عن اعتراضات قوية للإجراءات أحادية الجانب التى من شأنها تصعيد التوترات". وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد أقل من يوم من دعوة السفير الأمريكى فى إسرائيل توماس نيدس لنتنياهو إلى "كبح جماح" الإصلاحات القضائية التى أشعلت فتيل الاضطرابات فى إسرائيل، والتى لم يذكرها بلينكن.

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