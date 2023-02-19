العالم اليوم - هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبي بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 12:16 مساءً - قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، السبت، إن الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئيا عن إطالة أمد الحرب الروسية في أوكرانيا، وشدد على أن دعم كييف استراتيجية خاطئة بالنسبة لأوروبا.

وأضاف أوربان في خطاب سنوي عن حالة الأمة أن الاتحاد الأوروبي أشعل نيران الحرب بفرض عقوبات على روسيا وتزويد أوكرانيا بالمال والسلاح بدلا من السعي للتفاوض على سلام مع موسكو.

وقال أوربان: "عندما شنت روسيا هجومها، لم يعزل الغرب الصراع بل رفعه إلى مستوى عموم أوروبا، الحرب في أوكرانيا ليست صراعا بين جيوش الخير والشر، ولكن بين دولتين تقاتل كل منهما الأخرى. هذه حربهما وليست حربنا".

وتحت شعار "السلام والأمن"، ركز خطاب أوربان الذي استمر لمدة ساعة تقريبا بشكل كبير على الصراع في أوكرانيا، الذي يقترب من عامه الأول في 24 فبراير.

ودعا رئيس الوزراء اليميني مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار، قائلا إنه وحكومته "إلى جانب السلام"، وأدان حلفاءه الغربيين لتقديمهم المساعدة إلى كييف.

وقال السبت إن هنغاريا "جزء من العالم الغربي وعضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حيث يدعم الجميع، بخلافنا، الحرب أو على الأقل يتصرفون كما يحلو لهم".

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية نهاية شهر فبراير من العام 2022، ومنذ اندلاعها قبل نحو عام، تبادلت العواصم الغربية وموسكو العقوبات التي شملت كافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاعي النفط والطاقة.