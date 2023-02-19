«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الدعم الأوروبى لكييف بمؤتمر ميونخ للأمن

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "لا صوت يعلو على ملف الأزمة الأوكرانية خلال فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن. المؤتمر تحول إلى ساحة لدعم كييف عسكريا وسياسيا، فضلا عن تعهدات ودعوات بمحاسبة موسكو على جرائم ارتكبتها خلال عمليتها التى اقتربت من إتمام عامها الأول".

وأضاف: "الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، شدد مجددا على ضرورة تزويد أوكرانيا بما تحتاجه لهزيمة روسيا، أما نائبة الرئيس الأمريكى فشددت على ضرورة تفعيل مبدأ محاسبة روسيا، التى باتت فى وضع أضعف بعد عام من الحرب، وعلى نهج كاميلا هاريس شدد وزير الخارجية الأمريكى على ضرورة عدم التهاون مع ما تفعله روسيا فى أوكرانيا".

وتابع: "المستشار الألمانى شولتيس شدد على دعم بلاده لكييف حتى تحقيق النصر، لافتا إلى أنها ستلقى مزيدا من الدعم عبر ضفتى الأطلسى، وعول على الإدارة الأمريكية فيما سماه إقرار العدالة، مشيرا إلى أن واشنطن لن تدخر جهدا لدعم سيادة القانون وإقرار العدالة".

واستطرد: "وجاءت تأكيدات رئيس الوزراء البريطانى الذى قال إن أوكرانيا بحاجة إلى معدات عسكرية خاصة بالدفاع الجوى، وأنه آن الأوان لمضاعفة المساعدات العسكرية لكييف".

وأوضح: "هذه الكلمات وغيرها من تصريحات المسؤولين حولت منصة ميونيخ التى تناقش السياسات الأمنية حول العالم إلى ساحة لبحث الأزمة الأوكرانية عبر محورين هما دعم كييف ومحاسبة موسكو".