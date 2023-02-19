أوكرانيا: روسيا شنت 4 ضربات جوية و15 هجوما صاروخيا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت أربع ضربات جوية و15 هجوما صاروخيا، استهدف معظمها البنية التحتية المدنية فى العديد من المناطق مثل خميلنيتسكى ودنيبروبتروفسك ودونيتسك وخيرسون فى آخر 24 ساعة.





وذكرت الهيئة فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الروس أطلقوا أيضًا النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 50 مرة، ولا يزال التهديد بضربات صاروخية روسية مستمرا فى جميع أنحاء أوكرانيا.

وأضاف البيان:" أن الروس يواصلون تركيز جهودهم على القيام بأعمال هجومية فى اتجاهات كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا وشاختارسك، مع ذلك، صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات روسية بالقرب من منطقة هريانيكيفكا وماسيوتيفكا فى خاركيف وبلوهوريفكا فى لوجانسك وتشرفونوبوبفكا وكريمينا".

وتابع: "أن القوات الروسية شنت فى اتجاه خيرسون غارات بالمدفعية بالقرب من 27 بلدة أخرى، من بين ذلك بريسلاف وكوزاتسكى وبوناتيفكا وسادوف، بينما ردت القوات الجوية الأوكرانية بشن ست ضربات على مجموعات تابعة للجيش الروسى ومعدات العسكرية، بالإضافة إلى موقع واحد لمنظومة صواريخ الدفاع الجوى الروسية، وأسقطت وحدات الدفاع المضادة للطائرات الأوكرانية صاروخين كروز من نوع كاليبر بينما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعة أفراد معادية".