«القاهرة الإخبارية» ترصد انتفاضة شوارع ألمانيا ضد مؤتمر ميونخ للأمن العالمى

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" عن احتجاجات شعبية فى ألمانيا ضد مؤتمر ميونخ للأمن، والذى يقام فى فى هذه الأثناء، حيث أشار التقرير إلى مئات المحتجين ممن خرجوا إلى شوارع ألمانيا اعتراضًا على إقامة المؤتمر.





وبحسب التقرير، طالب المحتجون بعدم تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، واتباع سياسة التفاوض بدلاً من إطلاق النار، وخروج ألمانيا من حلف الناتو. وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن التركيز الرئيسى لمؤتمر ميونخ ينصب هذا العام على حرب روسيا ضد أوكرانيا، والمساعدات المقدمة من الدول الأوروبية، بخلاف قضايا الطاقة وأسعار المواد الغذائية. وتواجه شعوب الدول الأوروبية أزمات اقتصادية طاحنة، أثرت على كافة مناحى الحياة، وضاعفت أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية إلى 4 أضعاف على الأقل.

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