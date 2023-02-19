روسيا: أمريكا تحاول تبرير أفعالها بتأجيج الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تحاول تبرير أفعالها، بتأجيج الأزمة الأوكرانية عبر مزاعمها بارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية.





وقال أنطونوف، إن واشنطن تقوم بتزويد كييف بالأسلحة الثقيلة ومعلومات استخباراتية، فضلا عن تدريب عسكرييها، مشيرا إلى تغاضيه عن استخدام قوات كييف ذخيرة محظورة وقتلها عدد من الأسرى الروس وغيرها من الفظائع. وأضاف السفير الروسى لدى واشنطن، أن مزاعم المسؤولين الأمريكيين بارتكاب موسكو جرائم حرب فى أوكرانيا، ما هى إلا محاولة لشيطنة روسيا فى إطار الحرب الهجينة ضدها.

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