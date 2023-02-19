أوكرانيا ترسل 25 ألف طن من القمح إلى كينيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانى ميكولا سولسكي، اليوم الأحد، أنه يجرى حاليا تحميل ناقلة بضائع سائبة بحمولة 25 ألف طن من القمح فى ميناء تشورنومورسك حيث ستبحر قريبا إلى جمهورية كينيا.





وقال سولسكى فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن تنفيذ برنامج الحبوب من أوكرانيا يكتسب زخما، فى حين قام السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية سلوفينيا لدى أوكرانيا توماش مينسين والسفير فوق العادة والمفوض للجمهورية التشيكية لدى أوكرانيا راديك ماتولا، بزيارة ميناء تشورنومورسك برفقة وزير السياسة الزراعية الأوكرانية ووزير الغذاء الأوكرانى. ومن المقرر كذلك أن تقوم شركة فالساميتيس بتسليم 25 ألف طن من القمح إلى كينيا و5000 طن من القمح إلى إثيوبيا، وفقا للوكالة الأوكرانية.

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