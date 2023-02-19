بلينكن: حادث المنطاد الصينى لا يمكن حدوثه مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه أبلغ ‭ ‬نظيره الصينى وانج يى، أن انتهاك منطاد صينى المجال الجوى الأمريكى لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، إلا أن وزير الخارجية الصينى لم يعتذر عن الحادث خلال اجتماعهما فى ميونخ، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "بلينكن"، فى مقابلة تبثها قناة "إن بى سى نيوز" صباح الأحد، أن الولايات المتحدة لم تبالغ فى إسقاطها المنطاد، وأنه ليس هناك شكٌ فى أنه كان يحاول القيام بعملية تجسس بشكل نشط. وأوضح "بلينكن" أن القلق الرئيسى للولايات المتحدة هو احتمال أن تقدم الصين دعمًا ماديًا للجهود الحربية الروسية فى أوكرانيا، بحسب القناة الإخبارية.

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