روسيا تزيد إنتاج الصواريخ فرط الصوتية والذخيرة

وقال تشيميزوف فى تصريحات للتلفزيون الروسى، إنه "تم وضعها فى خط التجميع منذ وقت طويل، وليس هناك حاجة مبدئيًا إلى عدد كبير. ونزيد من العدد الآن".
كما أشار رئيس شركة "روستيخ" المملوكة للدولة، إلى أن روسيا زادت الإنتاج فى جميع مناحى صناعة الدفاع إلى "50 مرة فى بعض الحالات"، موضحًا أن مصانع الذخيرة على وجه الخصوص زادت من إنتاجها بشكل كبير.
وبحسب الوكالة الألمانية، كشفت تقارير حديثة لمدونين روس عسكريين عن أن وحدات الجنود التى تقاتل فى أوكرانيا واجهت نقصًا فى الذخيرة.
وأعلن تشيميزوف، أن روسيا ستنتج 300 مروحية مقاتلة جديدة، بحلول نهاية العام الجارى.
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