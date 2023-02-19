روسيا: سنرد بشكل مناسب على قرار هولندا تقليص دبلوماسيينا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الهولندى فوبكه هويكسترا، قد أعلن تقليص عدد الدبلوماسيين الروس العاملين فى البلاد. ووفقا لبيان الوزارة: "قرر مجلس الوزراء، أن السفارة الروسية لدى لاهاى لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو، لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا".

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