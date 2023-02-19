بلينكن: الصين لم تعتذر بشأن حادث المنطاد.. وقلقون بشأن دعمها لروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أنه أبلغ ‭ ‬نظيره الصينى وانج يى، أن انتهاك منطاد صينى للمجال الجوى الأمريكى لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، إلا أن وزير الخارجية الصينى لم يعتذر عن الحادث خلال اجتماعهما فى ميونخ، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقال بلينكن، فى لقاء مع قناة "إن بى سى نيوز"، صباح اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تبالغ فى إسقاطها المنطاد، وأنه ليس هناك شكٌ فى أنه كان يحاول القيام بعملية تجسس بشكل نشط. وأكد وزير الخارجية الأمريكى، أن القلق الرئيسى للولايات المتحدة هو احتمال أن تقدم الصين دعمًا ماديًا للجهود الحربية الروسية فى أوكرانيا.

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