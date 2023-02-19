ارتفاع ضحايا إعصار جابرييل إلى 11 قتيلا فى نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد الضحايا جراء إعصار جابرييل فى نيوزيلندا إلى 11 قتيلاً، اليوم الأحد، وسط التوقعات بارتفاع عدد الضحايا فى ظل استمرار فقدان الآلاف بعد أسبوع من اجتياح الإعصار للجزيرة الشمالية بالبلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب "رويترز"، فقد اجتاح الإعصار المناطق العليا من الجزيرة الشمالية فى 12 فبراير الجارى، قبل اجتياحه الساحل الشرقى، ما خلف دمارًا واسع النطاق.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء النيوزيلندى كريس هيبكنز، الإعصار جابرييل بأنه "أكبر كارثة طبيعية" شهدتها البلاد هذا القرن.

وأعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم الأحد، مصرع شخصين آخرين فى منطقة خليج هوك، التى تضررت بشدة من الإعصار مما رفع عدد القتلى إلى 11 قتيلاً.

وقالت الشرطة إن نحو 5608 أشخاص ما زالوا فى عداد المفقودين فى جميع أنحاء البلاد.

وألقت سلطات الطوارئ والجيش، أمس السبت، إمدادات حيوية من طائرات هليكوبتر إلى بلدات تقطعت بها السبل منذ الإعصار، الذى جرف مزارع وجسورًا وأدى إلى نفوق ماشية وإغراق منازل، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 62 ألف منزل فى أنحاء البلاد.