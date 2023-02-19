المدير الأسبق لـ CIA: أوكرانيا قد تدفع روسيا للوراء الصيف المقبل

جدة - نرمين السيد - قال المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" الجنرال المتقاعد، ديفيد بتريوس، إنه يعتقد أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على دفع القوات الروسية أكثر إلى الوراء الصيف المُقبل، بشرط توريد أسلحة ووجود استراتيجية عسكرية واضحة.





وأضاف بتريوس - فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونخ الأمنى فى ألمانيا، أن "الأمر يتطلب حرب أسلحة مشتركة ناجحة، وهو نهج تكميلى حيث تدعم أنواع متعددة من الوحدات القتالية بعضها البعض".

وتابع الجنرال الأمريكى - الذى قاد قوات التحالف فى حربى أفغانستان والعراق - "يمكنك جعل العدو ينهار بشكل مثالى وهذا ممكن هذا الصيف على الأقل محلياً، ونأمل أن يكون الصيف كافياً لقطع ذلك الجسر البرى الذى أقامته روسيا، والذى يمكّنهم من الاتصال بشبه جزيرة القرم على طول الساحل الجنوبى الشرقى لأوكرانيا".

واستطرد قائلا إنه "إذا قطعت ذلك الجسر، يمكنك إذاً البدءُ فى عزل شبه جزيرة القرم، ويمكنك الحد منها كمركز دعم لوجستي، وبعد ذلك يمكنك تقسيم القوات الروسية أما بعد ذلك، فإذا تمكنت من هدم جسر مضيق كيرتش، فقد تكون قد عزلتهم حقاً".