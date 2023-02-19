وأضاف بتريوس - فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونخ الأمنى فى ألمانيا، أن "الأمر يتطلب حرب أسلحة مشتركة ناجحة، وهو نهج تكميلى حيث تدعم أنواع متعددة من الوحدات القتالية بعضها البعض".
وتابع الجنرال الأمريكى - الذى قاد قوات التحالف فى حربى أفغانستان والعراق - "يمكنك جعل العدو ينهار بشكل مثالى وهذا ممكن هذا الصيف على الأقل محلياً، ونأمل أن يكون الصيف كافياً لقطع ذلك الجسر البرى الذى أقامته روسيا، والذى يمكّنهم من الاتصال بشبه جزيرة القرم على طول الساحل الجنوبى الشرقى لأوكرانيا".
واستطرد قائلا إنه "إذا قطعت ذلك الجسر، يمكنك إذاً البدءُ فى عزل شبه جزيرة القرم، ويمكنك الحد منها كمركز دعم لوجستي، وبعد ذلك يمكنك تقسيم القوات الروسية أما بعد ذلك، فإذا تمكنت من هدم جسر مضيق كيرتش، فقد تكون قد عزلتهم حقاً".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدير الأسبق لـ CIA: أوكرانيا قد تدفع روسيا للوراء الصيف المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.