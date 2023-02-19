وزير الخارجية: القمة الإفريقية الـ36 تعقد فى ظروف مليئة بالتحديات

جدة - نرمين السيد - وأضاف "شكرى" لـ"القاهرة الإخبارية"، أن انعقاد القمة الإفريقية فى ظل الوجود الكثيف للرؤساء والوفود، دليل آخر على الفائدة التى تعود على الدول الإفريقية.

وأوضح وزير الخارجية، أن القمة تأتى بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وما تلى ذلك من توافق بين الدول الإفريقية على إنشاء الاتحاد.

وذكر أن القمة تتناول جميع التحديات الراهنة، كالسلم والأمن والأزمة الأوكرانية وما ترتب من ذلك من تحديات، خاصة أنها تأتى بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية لا تزال تتعامل مع كوفيد 19 بالإضافة للتحديات الخاصة بالأمن الغذائى وأزمة الديون.

وتابع بأن: "العمل على إخماد البنادق والتعامل مع الأزمات والصراعات الإفريقية، كلها موضوعات تأخذ الأولوية فى النقاش".

وأشار "شكرى" إلى أنه سيتم تعزيز مرة أخرى مبدأ إسكات البنادق ومبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية بالإضافة للتجهيز للدورة القادمة لمؤتمر المناخ فى الإمارات، لافتًا إلى أنه جرى اجتماع تنسيقى للمجموعة الإفريقية المعنية بقضايا المناخ، للاستماع إلى تقرير تم تقديمه فيما يتعلق بما تم تحقيقه فى كوب 27 فى شرم الشيخ المصرية.

وأكد على استمرار الدفع بالأولويات الإفريقية خلال كوب 28 فى الإمارات، وتحديد هذه الأولويات بحيث يكون صوت إفريقيا مسموعًا وأولوياتها أيضًا، منوهًا بأن القمة فرصة لاستمرار خلق رؤية مشتركة فيما بين الدول الإفريقية للتعامل مع التحديات التى تواجهها.

وتابع بأن: "جميع التحديات لا يتم التعامل معها إلا من خلال تضافر جهود الدول الإفريقية للخروج من الأزمات لمقاومة الإرهاب للعمل على دعم جهودها التنموية، من خلال تعظيم استفادتها من الموارد الموجودة لديها، وكذلك مواردها البشرية؛ لاستغلال الأطر القانونية كاتفاقية التجارة الحرة وتفعليها حتى تعود بالنفع على جميع الدول الإفريقية".

وأضاف أن مصر حريصة على تفعيل منطقة التجارة القارية الإفريقية الحرة: "نعمل على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بها ووضعها موضع التنفيذ.. بالتأكيد أن التكامل فيما بين الدول والاعتماد المتبادل عليها لمواجهة الأزمات بما فيها أزمة الغذاء، والقدرة الإفريقية على توفير الغذاء ليس فقط لدولها ولكن لدول العالم".

وقال وزير الخارجية، إن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجموعة النيباد من الأمور المهمة، وتعود لأهمية تفعيل دور القارة، من خلال المجموعة فى وضع المشروعات الخاصة بربط القارة بالبنية الأساسية بتفعيل الجهود المشتركة لتحقيق التنمية.