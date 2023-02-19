كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

جدة - نرمين السيد - نقلت وسائل إعلام رسمية، عن كوريا الشمالية، أنها اختبرت صاروخا بَالِيسْتِيًّا عابرًا للقارات، في تدريب "إطلاق مفاجئ".



جدة - نرمين السيد - نقلت وسائل إعلام رسمية، عن كوريا الشمالية، أنها اختبرت صاروخا بَالِيسْتِيًّا عابرًا للقارات، في تدريب "إطلاق مفاجئ". ووفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية، إن اختبار الصاروخ يهدف إلى تأكيد الاعتماد على هذه الأسلحة.

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