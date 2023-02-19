القاهرة الإخبارية: 5 قتلى فى هجوم صاروخى إسرائيلى على دمشق

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن الجيش السورى أعلن سقوط 5 قتلى فى هجوم صاروخى إسرائيلى على دمشق.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن الجيش السورى أعلن سقوط 5 قتلى فى هجوم صاروخى إسرائيلى على دمشق. وكان التلفزيون السورى قد ذكر - فى وقت سابق اليوم - أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ عدوان إسرائيلى فى سماء محيط دمشق.

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