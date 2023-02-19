العالم اليوم - الجزائر تطلق الدورة الأولى للأيام المسرحية العربية في سطيف

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 فبراير 2023 07:20 صباحاً - بالتزامن مع اليوم الوطني للشهيد الموافق 18 فبراير أطلقت الجزائر أول دورة للأيام المسرحية العربية في ولاية سطيف بشرق البلاد بمشاركة فرق من تونس ومصر وليبيا والجزائر.

وقدم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بدار ثقافة هواري بومدين في سطيف العرض الكوريغرافي "نحو النور" من تصميم وإخراج رياض بروال.

وتحمل الدورة الممتدة حتى 21 فبراير اسم حسان بلكيرد (1905-1957) الذي كان أول من أسس فرقة مسرحية في سطيف.

ويشمل برنامج المهرجان، الذي تنظمه جمعية فن الإبداع الثقافية، 4 ورش تدريب في الأداء والإخراج والكتابة والسينوغرافيا تقام في مدرسة الفنون الجميلة بسطيف ودار الثقافة إضافة إلى لقاءات فكرية وندوات أدبية.