كارتر يتلقى خدمة رعاية المسنين فى المنزل

جدة - نرمين السيد - وقالت المؤسسة الخيرية التى أنشأها الرئيس السابق البالغ من العمر 98 عاما، على "تويتر"، إنه بعد سلسلة من فترات الإقامة القصيرة فى المستشفى، "قرر كارتر قضاء وقته المتبقى فى المنزل مع أسرته وتلقى رعاية المسنين بدلا من التدخل الطبى الإضافي".
وقالت إنه يحظى بالدعم الكامل من فريقه الطبى وعائلته، التى "تطلب الخصوصية فى هذا الوقت وتشعر بالامتنان للقلق الذى أبداه العديد من المعجبين به".
وأصبح كارتر، وهو ديمقراطي، الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة عندما هزم الرئيس السابق جيرالد فورد فى عام 1976، وخدم لفترة ولاية واحدة وهزمه الجمهورى رونالد ريغان فى عام 1980.
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