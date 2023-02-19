ماكرون: سحق روسيا لم يكن أبدا موقف فرنسا ولن يكون أبدا

جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات ماكرون فى طريق عودته من مؤتمر ميونخ للأمن، حيث حث الحلفاء على تكثيف دعمهم لأوكرانيا للمضى قدما نحو المفاوضات، مؤكدا استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.

وقال: "لا أعتقد، مثل البعض، أنه يجب هزيمة روسيا بالكامل، ومهاجمتها على أراضيها. هؤلاء المراقبون يريدون قبل كل شيء سحق روسيا. لم يكن هذا موقف فرنسا أبدا، ولن يكون كذلك أبدا".

وأضاف ماكرون: "أريد أن تهزم روسيا فى أوكرانيا، وأريد أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها"، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر لن ينتهى عسكريا فى النهاية.

واعتبر ماكرون أن المطلوب هو أن تشن أوكرانيا هجوما عسكريا يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة إلى المفاوضات.