روسيا: الغرب خفف من حدة بنود مسود القرار المناهض لموسكو فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال نائب المبعوث الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، إن الدول الغربية خففت من حدة مسودة القرار المناهض لروسيا الذى سيقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا فى 22 فبراير الجاري





وأوضح بوليانسكى، أن العمل على مشروع قرار الجمعية العامة بشأن الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الخاصة كان صعبًا. وأضاف:"حاول الغربيون تسوية كل شىء قدر الإمكان وترك جميع القضايا الحساسة خارجًا من أجل تأمين أوسع دعم ممكن، لقد قاموا ببساطة بتكميم الأفواه الأوكرانية لمنعهم من إفساد هذه الجهود وإخافة الآخرين لا يزال الكثيرون غير مستعدين لدعمها، سنرى كيف ستسير الأمور". وستستأنف الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا فى 22 فبراير الجارى وسيُعرض على الجلسة قرار يدعو إلى حل النزاع على أساس خطة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى المكونة من عشر نقاط وكان الممثل الروسى الخاص لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، قد انتقد فى وقت سابق مثل هذه المبادرات ووصفها بأنها "استهزاء بالجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة".

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