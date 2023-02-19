عاجل.. وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن لا تسعى إلى حرب باردة جديدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أكد وزير الخارجية الأمريكى، أن بلاده ستقف فى وجه أى تهديدات صينية لأمنها القومى. والتقى أنتونى بلينكن، مساء اليوم السبت، كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يىى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا.

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