القاهرة الإخبارية: بلينكن يلتقى كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يى فى ميونخ

جدة - نرمين السيد - وأعربت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، فى وقت سابق اليوم السبت، عن انزعاجها من تعميق الصين علاقتها مع روسيا، منذ غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت هاريس، إن الدعم الصينى لروسيا من شأنه تقويض النظام الدولى القائم على القواعد، وإن دعم أوكرانيا عبر المحيط الأطلسى، سيستمر، وذلك خلال مؤتمر ميونخ السنوى للأمن.
وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ناقشت مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، التحديات التى تمثلها الصين.
وأضاف البيت الأبيض، فى بيان، إن "هاريس" ناقشت التحديات التى تشكلها جمهورية الصين الشعبية، بما فى ذلك أهمية التمسك بالنظام القائم على القواعد، ووافقت على البقاء على توافق وثيق.
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