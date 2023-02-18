الفلبين: فقدان طائرة أخرى من طراز سيسنا وعلى متنها أربعة أشخاص

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة فلبين ستار المحلية عن بيان الهيئة القول إن إن طائرة سيسنا 340 كان على متنها أربعة أشخاص وهم طيار وطاقم وراكبان، وتعد هذه ثانى طائرة من طراز سيسنا تختفى فى أقل من شهر فى البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران إريك أبولونيو إن مركز تنسيق الإنقاذ الجوى الفلبينى تم إبلاغه أن ليس لديه اتصال مع الطائرة التى كانت من المفترض أن تصل إلى مانيلا صباح اليوم.

ورفعت الهيئة الوضع إلى مرحلة استغاثة إى أن الطائرة وركابها مهددون بخطر جسيم ويحتاجون إلى مساعدة فورية.

ووفقا لأبولونيو، تم تبليغ جميع الوكالات المعنية وهى وحدة الحكومة المحلية فى كاماليج، والقوات الجوية الفلبينية، وخفر السواحل الفلبينى، ومكتب الدفاع المدنى والمجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالحادث حيث تقوم هذه الوكالات بعمليات البحث والإنقاذ.

وفى 24 يناير الماضى، أخفقت طائرة سيسنا 206 على متنها ستة أشخاص فى الوصول إلى وجهتها فى ماكوناكون فى مقاطعة إيزابيلا، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ عن الطائرة المفقودة جارية.