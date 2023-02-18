عاجل.. القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 5.5 درجة يهز وسط تركيا

جدة - نرمين السيد - وكان زلزالا بلغت قوته 7.9 درجة، ضرب جنوب تركيا وسوريا فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين 6 فبراير الجارى، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى فى تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المبانى وحصار العشرات تحت الأنقاض.

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