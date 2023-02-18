هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب وسط تركيا
ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة وسط تركيا مساء اليوم.
وأفادت وسائل إعلام تركية، بوقوع هزة أرضية بقوة 5.5 درجات، في منطقة «كهرمان مرعش» جنوبي البلاد، وشعر بها سكان الجنوب التركي.
ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع أضرار أو إصابات بشرية من جراء الهزة الأرضية.
وتوالت الهزات الأرضية الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية قبل 13 يوما، وراح ضحيته أكثر من 46 ألف شخص بتركيا وسوريا.
وبحسب آخر البيانات الرسمية، بلغ عدد القتلى في تركيا 40 ألفًا و642 شخصًا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.
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