مجموعة السبع: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى يتطلب ردا موحدا

جدة - نرمين السيد - أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم السبت "بأقوى العبارات" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى طول المدى فى البحر قبالة الساحل الغربى لليابان، وقالوا إن الأمر يتطلب ردًا موحدًا من المجتمع الدولى، وفقًا لـ"رويترز".





وقال وزراء الخارجية فى بيان عقب اجتماعهم على هامش مؤتمر الأمن فى ميونخ بألمانيا: "هذا الإجراء يعد انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولى، ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين". وأضاف الوزراء أن "السلوك المتهور لكوريا الشمالية يتطلب ردًا موحدًا من المجتمع الدولى، بما يشمل اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المزيد من الإجراءات المهمة".

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