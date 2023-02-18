استهداف مكتب قناة فضائية عراقية بقنبلة يدوية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية عن المصدر قوله، إن "قنبلة يدوية استهدفت مكتب قناة utv فى منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد"، مشيرا إلى أنها لم تنفجر، وأن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث لغرض رفع القنبلة".
يذكر أن قناة utv هى قناة تلفزيونية عراقية للترفيه العام، وتستهدف المجتمع العراقى بمختلف اهتماماته وتوجهاته، خاصة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأوسع فيه.
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