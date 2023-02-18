العالم اليوم - مدرب إمام عاشور يكشف سر تألقه في مباراته الأولى بأوروبا ‏

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 10:20 مساءً - تألق لاعب المنتخب المصري إمام عاشور خلال مباراته الأولى مع فريقه ميتيلاند الدنماركي أمام سبورتنغ لشبونة في الدوري الأوروبي، حيث تمكن من إحراز هدف صاروخي بعد دقائق معدودة من دخوله كبديل في الشوط الثاني.
وتأخر عاشور في الانضمام إلى ميتيلاند عقب الحصول على خدماته في موسم الانتقالات الشتوية لحين توافر تصريح العمل لكن لاعب الزمالك السابق سعى إلى الحفاظ على لياقته البدنية وتطوير قدراته الفنية خلال فترة توقفه عن اللعب، وفقا لمدربه الشخصي أحمد جميل.
ويوضح جميل لموقع "دوت الخليج" أن اهتمام عاشور بالتمارين اليومية فضلا عن التعليمات التي وصلت إليه من نادي ميتيلاند ساهمت بشكل كبير في ظهوره بشكل لائق خلال مواجهة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي بعد يومين فقط من انضمامه لمعسكر الفريق.
ويقول جميل لموقع "دوت الخليج": "كان لدينا يقين بأن عاشور سيضع بصمته سريعا مع فريق ميتيلاند ولن تمر البداية دون مفاجأة سارة، تحدثنا كثيرًا قبل المباراة عن ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز على صنع تمريرات صحيحة لزملائه واستغلال الفرص للوصول إلى مرمى الخصم لذلك جاءت النتيجة مُبشرة".
وانتقل عاشور من الزمالك إلى ناديه الجديد بعرض قيمته تصل لـ 3.5 مليون دولار، ما يعادل 105 مليون جنيه مصري، وفقا لتصريحات المسؤولين في الفريق المصري، وأعلن اللاعب الشاب عن رغبته في الاحتراف خلال لقاء تلفزيوني ليوجه رسالة وداع إلى جمهوره في مصر وعيناه ممتلئتان بالدموع.
ويضيف المدرب الشاب لموقع "دوت الخليج": "قبل السفر إلى البرتغال خاض عاشور تدريبات مكثفة على فترتين، الأولى في التاسعة صباحا لرفع المعدل البدني والثانية في السادسة مساءً التي اعتمدت على النواحي الفنية وتقوية استخدامه لقدمه اليسرى في التسديد والضربات الرأسية".
تسديدات دقيقة
واشتهر عاشور خلال مشاركاته مع الزمالك التي تخطت الـ 100 مباراة بتسديداته الدقيقة على مرمى المنافسين حيث نجح في تسجيل 15 هدفا مع ناديه السابق في مختلف المنافسات ليتمكن من حصد بطولتين للدوري المصري وكأس مصر مرتين وبطولة السوبر ويصبح الفتى المفضل لجماهير القلعة البيضاء.
ويسترسل جميل لموقع "دوت الخليج": "أظهر عاشور حماس عالي خلال التدريبات وبدا واضحا سعادته بخطوة الاحتراف الخارجي والانتقال إلى ميتيلاند ورغبته في تقديم أداء مميز في الدوري الدنماركي والتعبير عن موهبته داخل الملعب سواء قدراته الدفاعية أو شراسته في الهجوم".
مشكلة اللغة
ونفى جميل ما أُشيع في عدد من الصحف حول تعرض عاشور لمشكلة مع فريقه متعلقة بالتواصل بسبب عدم إتقانه للغة الإنجليزية مؤكدا لموقع "دوت الخليج" أن الجهاز الفني لميتيلاند متفهم للغاية لتلك الأمور وهناك دعم كبير له وترحيب داخل النادي الدنماركي".
ويردف جميل لموقع "دوت الخليج": "عاشور يعرف هدفه جيدًا، لقد سافر إلى الدنمارك لتحقيق حلمه بالاحتراف وصنع تاريخ كبير في كرة القدم، سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك داخل الملعب وخارجه، وقد أبلغني بانضمامه إلى ورشة لتعلم اللغة الإنجليزية لتخطي هذا العائق في الفترة المقبلة".
ويستعد عاشور مع ناديه لملاقاة فريق فيبورج في الجولة الـ 18 من الدوري الدنماركي يوم الإثنين القادم ليساعد في تحسين مركز ميتيلاند الذي يستقر في المركز الثامن بـ 23 نقطة متأخرًا عن النادي المتصدر نورشيلاند بـ 12 نقطة قبل أن يستقبل سبورتنج لشبونة في لقاء الإياب الخميس المقبل بالدوري الأوروبي.
ويختتم المدرب الشخصي لعاشور حديثه لموقع "دوت الخليج" قائلا: "طموح عاشور لا ينتهي، اللعب لميتيلاند هي الخطوة الأولى وليست الأخيرة في أوروبا، يريد أن ينتقل إلى أندية كبرى، لديه الموهبة والإصرار ولا ينقصه سوى الاستمرارية والتوفيق لنشهد تألق نجم مصري جديد في ملاعب العالم".
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